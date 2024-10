ARVUSTUS | Kas Jeesuse vee peal kõndimine on ilus metafoor?

Lisaks sünnib kõik see, mis sünnib, pärast matusetalitust ja kogu tegevust vaatab altarimaalil pealt omamoodi elus Jeesus Kristus. Lavastaja Allik on, nagu ütlesin, delikaatne ja nii näitlejad kui ka publik tajuvad ruumi pühadust. Nad lähevad isegi niikaugele, et näidendi tekstist on välja visatud roppused. Mõte sellepärast tõesti kaduma ei lähe, aga mõttetihedus jõuab kohale.