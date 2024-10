Eesti teadlased aitavad suurprojektides põllupidajaid ja mesilasi

Pärast erineva tehnoloogia abil väetusainete tegemist toimus potikatse, mille käigus sooviti kindlaks teha, kuidas taimed on suutelised erinevatest väetusainetest lämmastikku omastama. Seejuures pandi kõiki väetusaineid potti nii, et lämmastikku oleks võrdsel tasemel. „See oli väljakutse, sest ained olid meil käes erinevalt – graanulite, pulbri või vedeliku kujul,“ selgitab Edesi. Potikatsete tulemusel valiti parimad variandid välja, et need põldkatsesse võtta. Lisaks sai iga riik põllul kasutada ka oma piirkonnast ühe väetusaine prototüüpi, mis parimate sekka ei jõudnud.

Kusjuures orgaanilistel jäätmetel on ka oma tugev järelmõju, mida mineraalsetel on vähesel määral. See tähendab, et kui eestlased samale paigale sügisel talinisu külvasid, tuli kõigi nelja katses osalenud bioloogilise väetusaine puhul saak parem kui mineraalväetistega alalt. Ühe partneri – Genti ülikooli juures kontrolliti lisaks keemilisele koostisele ka nii algmaterjali kui ka lõppversiooni puhul raskmetallide sisaldust ning erinevaid patogeene, mis mulda sattuda ei tohi. Sel teel veenduti, et kalajäätmetest tehtud väetusained on turvalised.

„Preparaate on vaja nüüd edasi arendada. Tean, et meie projektis kaasas olnud väetisetootjad jäid tulemustega rahule ja varsti võib juba midagi turule tulla. Hetkel käibki äriprojekti analüüsimise faas.“

„Põhihirm oli, et tootel on kalamaitse juures. Ise mekkisime saadud brokolit ja õnneks kalamaitset ei olnud,“ saab Edesi öelda. Aga kuidas on lood ebameeldiva lõhnaga? Edesi sõnul oli neilgi kartus, et seal tekib probleeme. Väetusainete väljanägemine ei olnud mitmel puhul eriti ilus ja potikatsete ajal võis kohati lõhn teadlaste südame pahaks ajada, kuid põldkatsetesse jõudsid juba sellised variandid, millega probleeme ei olnud. „Tõsi, laotamisel oli meil kärbseparv ümber ja probleeme võib avamaal tekkida metsloomadega,“ tõdeb vanemteadur.

Lõpptulemus oli see, et eestlased, belglased ja norralased said saagi, aga Hispaanias ning Prantsusmaal olid ilmaolud nii kehvad, et saak jäi saamata. Nad olid sunnitud katset sel aastal kordama.

Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli juht, professor Marika Mänd ja kaasprofessor Reet Karise on väga õnnelikud, et saavad teha koostööd erinevate ülikoolide teadlaste ning ekspertidega, et õppida paremini tundma mesilaste tervist ja seda, millised tegurid neid mõjutavad. Nad rõhutavad, et tähtsad on nii mesilased kui ka põllupidajad, kes meile toidu lauale toovad.

Ehkki projekti pikendati prantslaste ja hispaanlaste põldkatsete nurjumise tõttu poole aasta võrra, võib juba öelda, et projekt on olnud edukas. Käimas olevas olelusringi analüüsis kasutatakse just eestlaste kogutud tulemusi, sest METK-i teadlased kasutasid erinevaid mullaandureid, katsele paigutatud ilmajaama ja mõõtsid mulla kasvuhoonegaase ning määrasid mullaelustikku, mis andsid olulist lisainfot. Samal ajal, nagu öeldud, toimub ka ärilise poole analüüs.

Projekti käigus selgus ka, et kalajäätmeid tasub edasi uurida. Kui siin keskenduti väetisele, siis eraldi võiks uurida kalajäätmete sobivust biostimulantide tootmiseks. Häid omadusi märgati juba selle projekti käigus. See võiks huvitada näiteks mahetootjaid.

Eesti teadlased olid uuringusse saanud seetõttu, et nad olid teinud järjepidevat tööd selle nimel, et ennast tõestada. Reet Karise sõnul on tulnud eestlaslik tagasihoidlikkus maha suruda ja ennast näidata ning koostööd tegema pakkuda. Siis võetakse sind erinevatesse projektidesse. Kui neis edukas oled, siis järgmistesse. „Raha ei ole primaarne, ehkki ülikool iga sellise projekti puhul seda saab. Koostöö ja hästi tegemine toob uusi ning uusi projekte,“ ütleb Karise. Eestlased said esimese, viieaastase projektiga alla 200 000 euro. Kogu projekti maht oli ligi üheksa miljonit.

Uuringu käigus vaadeldi, mismoodi põllukeskkonnas olevad mesilased (üks erakmesilase liik, üks kimalase liik ja meemesilane) eluga hakkama saavad. Kaheksas riigis rajati välikatse nii rapsipõldudel kui ka õunaaedades, kus jälgiti nimetatud mesilasperede arengut ja otsiti seoseid kasutatavate ning keskkonnas juba olevate taimekaitsevahendite hulgaga. Tuligi välja, et mesilasi ei mõjuta mitte ainult lähiajal põllule pritsitavad ained, vaid kõik, mis pikema aja jooksul keskkonda viidud on. Samas said paremini hakkama need mesilased, kelle asupaigas oli lisaks põldudele ka rohkem looduslähedast maastikku, st alternatiivseid toidutaimi ja vähem kogunenud kemikaale.

Viieaastase projekti käigus uuriti niisiis pestitsiidide mõju tolmeldajatele seoses nende toidu kvaliteedi ja haigustega. Teadlased said aimu, et erinevad mõjurid on omavahel seotud ja et tegelikult peab taimekaitsevahendite mõjusid tolmeldajatele uurima oluliselt laiemalt, kui on tehtud seni.

„PoshBee üks olulisemaid teadmisi oli see, kui vähe me tegelikult teame,“ naerab Marika Mänd. See ei tähenda kaugeltki seda, et tegemist oleks läbikukkumisega.

„Saime palju vajalikke teadmisi, mis suunas edasi tegutseda. Tolmeldajad on väga erinevad nii oma elukohtade kui ka toitumise poolest – kõike seda peab edaspidi arvesse võtma,“ toob Karise välja.

Laborist reaalsesse ellu

Niisiis ei saa pestitsiidide mõju puhul arvestada vaid tolmeldajate, põldude ja taimekaitsevahenditega, vaid vaadata tuleb kogu keskkonda. Nii näiteks tuvastati PoshBee käigus, et kui mesilase toidusedel on rikkalikum, on pestitsiidide mõju neile tunduvalt väiksem.

Eestlased on kaasatud ka PoshBee jätkuprojektidesse, millest üks, WildPosh, jätkab algse projekti liini, aga seekord on uuritavate putukate skaala oluliselt suurem. Safeguard keskendub aga sellele, mismoodi tolmeldajaid mõjutab ümbritsev maastik ja kuidas see on seotud toidutaimede kättesaadavusega.

Karise sõnul on teadus jõudnud sinna, et laboratoorsed võimekused ja tehisaru areng võimaldavad analüüsida hiigelsuuri andmeid, aga teadlased on endiselt tihti pimeduses, sest nad näevad laboritingimustes millegi muutust, aga ei saa aru, miks see nii on. Selleks on vaja udupeente metoodikate kõrvale tuua ka reaalses elus toimuva jälgimine ja analüüs.

Lõpptulemuseks võit kõigile