Eesti ca 325 000 pensionisaajat on harjunud, et pensionipäev on iga kuu viies kuupäev. Kui see langes nädalavahetusele, on siiani makstud pension välja varem. Uuest aastast see aga muutub ja pensioni hakatakse maksma kahe järgneva tööpäeva jooksul. Küsime Maalehe lugejatelt, kui suure ebamugavusega on teie arvates tegu?