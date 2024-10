Parim piimakarjakasvataja võtab farmimajanduses eeskuju USAst

„Olin päris noor, kui minust sai Hummuli lauda farmijuhataja,“ meenutas Paomees, kelle lapsepõlvekodu on Valgas. Loomakasvatust, maksundust ja Eesti Maaülikoolis ettevõtlusökonoomikat õppinud noor naine edutati mõne aja pärast farmijuhataja kohalt juba loomakasvatusjuhiks. Tänavuse aasta algusest on Maarja Paomees aga tõusnud Hummuli Agro OÜ juhatajaks.

: : :

Ettevõttes on ta töötanud üle kümne aasta ja tippjuhi ameti kõrval kasvatab koos elukaaslasega kaht tütart: viieaastast Maribeli ja seitsmeaastast Kärolini.

Igapäevaselt on noore naise vastutusalas kogu selle laiahaardelise ettevõtte majandamine – lautades on mitu tuhat veist ja maid on harida mitu tuhat hektarit.

„Õnneks on mul kõrval kogenud nõustajad ja meeskonnas nii palju noori toredaid inimesi – igaüks on väga oluline,“ teatas rõõmsalt Paomees. Ta rõhutas, et väga tähtis on meeskonnatöö – see on nende ettevõttes peamine võtmesõna. Hummuli Agro kuulub Agrone OÜ gruppi, mis on suurim kodumaisel kapitalil toidutootja, nii et tiimitööd tehakse ka üle ettevõtete.

Piimatoodang suurenes tunduvalt

Kui Maarja Paomees tuli aastaid tagasi Hummulisse farmijuhatajaks, oli piimakarja aastane väljalüps 9500 kg lehma kohta. Praeguses Hummuli Agro Asu farmis on see näit tuhandepealises piimakarjas juba 13 500 kilo lehma kohta.

Ettevõtte juhataja on uhke, et nende laudas on nüüd tippkari – ja mitte ainult Eesti, vaid ka Euroopa mastaabis: igalt lehmalt tuleb piima üle 40 liitri päevas ja parimad neist lüpsavad juba 19 000 kg aastas.