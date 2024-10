„Võid mulle trahvi teha, nagunii ei maksa!“ Päästeameti reid päädis poolesaja trahviga

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Reio Laar leidis reidi käigus ka andureid, mis olid karbis. Seega ühendas ta need ise patareiga, testis ja paigaldas.

Tartu maakonnas käis ustele koputamas Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Reio Laar. Ta puutus kokku nii inimestega, kes juba ootasid kontrollimist, kui ka nendega, kes tuppa ei lasknudki. „Näiteks ühes kohas tuli inimene uksele. Ütles, et tal on kõik olemas ja korras, kuid sisse ei lase. Jõuga me kuhugi ei sisene. Kui sisse ei lasta, siis ei lasta.“