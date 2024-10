Küsimuses on ilmselt kaks probleemi. Üks probleem on kinnistu ehk maatüki kasutamine töödeldud metsamaterjali ladustamiseks naabri poolt ja teine on eratee kasutamine kolmandate isikute poolt ehk avalikuks otstarbeks. Tegemist on kõige üldisemalt kinnisasja ehk maatüki omandiga ja asjaõigusseaduse (AÕS § 68) kohaselt on omand isiku täielik õiguslik võim asja üle.