Mitmel pool Eestis pole sel sügisel olnud mõtet minna metsa seeni otsima: neid lihtsalt pole. Kusjuures tühjad on ka metsad, kust veel suve lõpus võis kenakese saagi koguda.

„Nii kehva sügist lähiajast ei mäletagi,“ võtab asja kokku Võrumaa legendaarne seenekorjaja Marje Mürk, kel on juba aastaid käsil isevärki seeneeksperiment. Nimelt käib ta seenel igal aastaajal ja on seda teinud juba 70 kuud järjest. Seega pole ime, et Marje Mürk tunneb seente hingeelu põhjalikult.