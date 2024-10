Pensionipäevi on aastas täpselt 12 tükki. See, kui 5. kuupäev langeb nädalavahetusele, mis ajendab pensioni maksmist erineval kuupäeval, ei saa tulla mingi üllatusena. Need päevad on ju kõik ette teada, nii 2025. aasta puhul kui tulevikuski. Võiks öelda igaveseks – niikaua, kui Eesti riik oma inimestele üldse pensioni maksab. Muud tööriista peale kalendri ei olegi pensionipäevade teadasaamiseks tarvis.