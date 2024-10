Piret Hartman: kas oleme nõus sellega, et koolitoit kaob ära?

500 miljonit eelarve kogusummast katavad põllumajandusmeetmed, neid me üldse ei puuduta Piret Hartman

„Praegu oleme aga olukorras, kus mitmed valdkonnad vajavad investeeringuid, eriti kaitsevaldkond. Riigil ei jää muud üle: tuleb kas kärpida või tõsta makse. Praegu oleme otsustanud, et teeme mõlemat. Maksud on ebameeldivad, aga peame otsustama, millises punktis oleme nõus kompromissi tegema, sest kõike ei ole ju mõistlik ka kärpida.“ rääkis minister lahti oma koolitoidu näidet.

Nagu ka kõiki teisi, ootavad regionaal- ja põllumajandusministri haldusala ees valusad kärped. „Oleme Eesti suurim ministeerium, meie järgmise aasta eelarve on 800 miljonit,“ ütles minister ja lisas, et kärpida tuleb sellest 10 miljoni ringis. „500 miljonit eelarve kogusummast katavad põllumajandusmeetmed, neid me üldse ei puuduta,“ lubas ta ja lisas, et samuti ei kärbita laste mahetoiduprogrammi ega regionaalhariduse arvelt.

Kust siis aga kokku hoitakse? „Eelkõige võtame luubi alla majanduskulud: vaatame üle ministeeriumi ja allasutuste (PRIA,PTA) eelarved. Kahjuks peame kärpima ka meie all olevaid muuseumeid,“ ütles Hartman, rõhutades, et kärped ei luba ta teha palgafondi arvelt, vaid on andnud juhiseid personali vähendamiseks ja majanduskulude optimeerimiseks.

Maaleht küsis ministrilt, kas viide muuseumitele tähendab, et mõned põllumajandus- ja regionaalvaldkonna muuseumid võivad sootuks kinni minna. Sellele küsimusele Hartman otsest vastust ei teadnud, viidates, et kärpeplaanid pole veel detailselt paigas, kuigi asekantslerid on asutuste juhtidele juba juhiseid andnud.

Käibemaksu küsimus

Kuidas seisab minister selle eest, et põllumajandusteema püsiks valitsuse jaoks tähtis ja kärpimine sellele liigselt liiga ei teeks?

Hartmani sõnul on valitsuses loodud kogu majanduse elavdamiseks eraldi majanduskabinet ja tema asi on seal põllumajandusteemad lauale tuua. „Kusjuures on huvitav, et ka samad paremerakonnad, kes on igasuguse riigipoolse majandusse sekkumise vastu, on hetkel nõus sekkumisega tööstusesse 160 miljoniga,“ tõi ta välja maailmavaatelise tõiga.