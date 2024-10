Filmimees Rao Heidmets: kui sõda on jõudnud sinu koduhoovi, siis kardinate ettetõmbamine ei päästa

Multifilmide meister Rao Heidmets ütleb, et on alati püüdnud poliitikat vältida. Aga nüüd valmib tal sõjavastane eksperimentaalfilm „Idüll“, kus nukkude kõrval teeb kaasa ka mitu näitlejat. „Ukraina poisid surevad ka praegu seepärast, et maailm venitab. Ei julge otsustada,“ tõdeb ta. „Meile siin ei pea seletama, et mölakaga seal pole võimalik kokku leppida. Maailm aga ei saa sellest aru.“