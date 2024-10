Alates teisipäevast, 15. oktoobrist on lubatud sõidukitel naastrehve kasutada ja alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud. Talvisel perioodil kasutatavad lamellrehvid peavad omama kolme mäetipu ja lumehelbe tähist. Igal aastal aga arutletakse naastrehvide vajalikkuse üle, kuna need lõhuvad teid. Küsime Maalehe lugejatelt, kas naastrehvid tuleks keelustada?