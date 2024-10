Georg Pelisaar: kas uskuda riiki – või siiski mitte?

Seejuures üllatab, et Eesti 200 Kagu-Eestist valitud riigikogu liige Igor Taro on riigiameti lahkumise tõttu kritiseerinud hoopis Põlva vallavalitsust ja nimetanud selle tegutsemist käpardlikuks. Minu arvates pole aga küsimus mitte üksnes Põlvas ja mitte ainult ühes riigiametis. Oleme seisus, kus me tegelikult ei tea, millised teenused ja millistes keskustes olema peaksid.