Kuue lehmaga alustanud talupidajad kasvasid 33 aastaga suurtootjaks

Avo Kruusla märgib, et enne vihma koristatud teravilja saak oli väga kvaliteetne. Siis aga kastsid piirkonda nii tugevad paduvihmad, et pärast seda koristatu läks osalt söödaviljaks või langes toiduviljana madalamasse klassi.

Perepoeg Marek Kruusla selgitab, et nende põldudel on ainult uusim tehnoloogia.

„Me otsustame kõike neljakesi koos,“ kinnitab isa Avo. Ja lisab, et kõigil pereliikmetel on kõrgharidus ja hallatavad ettevõtted annavad tööd üle 70 inimesele. Investeeritud on nii uude tehnoloogiasse kui ka tootmishoonetesse, laiendatud laudaosi, rajatud mitu uut silohoidlat.

Kunagisest Kaska-Luiga talust, kus peremees koos perenaisega algul saunas elades majandas, on nüüdseks saanud laia haardega perefirma, mille eesotsas on Kruusla pere liikmed.

„Igal teenetemärgil on kaks poolt ja see teenetemärgi teine pool on minu pere. Nii kõva mees ma ka pole, et üksi olen midagi suutnud ära teha,“ rõhutab piimatootja.

Põlgastes laiuvad moodsad farmihooned nii mäeküngastel kui ka all orus. Kümned eri ehitised mitmel hektaril annavad aimu, kui suureks on kunagine talupidamine aastakümnete jooksul paisunud.

„Arvasin siis, et olen väga äge mees, sest mul on kari kolm korda suurem, kui vanaisal oli,“ märgib Kruusla.

„Oskame loomi sööta ja aretada, kolmandik meie veistest on punast tõugu,“ toob esile perenaine Galina. Lüpsikarja kõrgete tulemuste taga ongi Galina Kruusla aastakümnetepikkune tulemuslik töö nii tõuaretuses, söötmises kui ka looma heaolu tagamises.

Punane kari annab Kaska-Luiga ettevõttes aastalüpsiks juba üle 10 000 kg lehma kohta, holsteinid lüpsavad üle 11 500 kg. Perenaine toob esile, et ehkki punase karja väljalüps on väiksem, on need loomad vastupidavamad, taluvad kuumastressi suvel paremini, püsivad paremini karjas ning nende piimal on suurem rasva- ja valguprotsent.

Noorkarja pidamisel kasutatakse suguselekteeritud spermat, nii saadakse rohkem lehmvasikaid. Aastaga on ettevõttest müüdud 247 tiinet tõumullikat Aserbaidžaani, Gruusiasse ja Usbekistani.

„Meie eesmärk ei ole toota vett, vaid korraliku rasva- ja valgusisaldusega piima,“ rõhutab Avo Kruusla, et liiga suurt väljalüpsi taga ei aeta.

Peremees toob esile, et kõik sisendid – masinad, tehnoloogia, söödad – on Euroopa Liidu (EL) keskmise hinnaga, aga toorpiima eest püütakse Eestis pakkuda ikka miskipärast ELi keskmisest madalamat hinda, see on aga põllumehele kahjumlik. Seetõttu müübki ta piima hoopis Leedu piimatööstusele ja on sealse lepinguga väga rahul.

„Me ei taha Küprose või Itaalia hinda, makske meile vähemalt Euroopa Liidu keskmist,“ kritiseerib Avo Kruusla meie piimanduspoliitikat.

9. KANDIDAAT Avo ja Galina Kruusla Kaska-Luiga OÜ. Põlvamaa. Piimakarjakasvatus. Teravilja- ja rapsikasvatus. Maakasutus 2700 ha, sellest omandis 1700 ha. Teravili 1080 ha, keskmine saagikus 4–6 t/ha, talioder 6 t/ha, rukis 5,8 t/ha. Piimakari 1480, noorkari 1600. Keskmine aastatoodang lehma kohta 11 500 kg. Tänapäevane tehnoloogia põldudel. Töö pereettevõttena. 72 töötajat.

Uued plaanid noorte abiga

Hiljutiselt Itaalia reisilt tõi Avo Kruusla kaasa tõdemuse, et kui korrakski seisma jääda, siis teised riigid lähevad kiirelt arengus edasi ja nendega konkureerimine osutub väga raskeks, sest turg on meil ühine. Ta kinnitab, et Itaalias on pea igal farmil, kus on 500–600 lehma, farmi kõrval ka oma biogaasijaam, kus toodetakse elektrivõrku energiat.

„Tuleb välja, et sõnnikust elektri saamine on kasulikum kui piimatootmine,“ ütleb Kaska-Luiga peremees. Seega on üks nendegi eesmärke oma biogaasijaama rajamine.

Tulevikus on plaanis ehitada uus farmikompleks, kus on 80kohaline karussell-lüpsiplats, mis ühendaks laudad ühele lüpsisüsteemile. Praegu on kasutusel robotlaut, 20kohaline karussell-laut ja paralleellüpsiplatsiga laut.

„Kui meie lapsed ei oleks põllumajandusest huvitatud, oleksin sama mures nagu paljud teised, et mis firmast kunagi edasi saab, kellele ma müün ja kas leidub ostjaid,“ arutleb Avo Kruusla. Ja rõhutab: „Õnneks ei pea me muretsema, sest oma pere ja lapsed arendavad Kaska-Luigat edasi.“

KONKURSS Valime aasta põllumehe Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldavad konkurssi „Aasta põllumees“ alates 2001. aastast igal aastal, et esile tõsta uuendusmeelseid, keskkonnateadlikke ja edasipürgivaid põllumehi. Tänavune konkurss toimub 24. korda.

Kandidaate saavad konkursile esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid.

Konkursi võitja, kelle valib žürii, pälvib aasta põllumehe tiitli ja ajaloolise „Külvaja“ kuju vähendatud koopia.

Kuju üleandmisega soovivad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda rõhutada ajaloolist järjepidevust maaharimise ja põllumajanduse edendamisel Eestimaal läbi sajandite.