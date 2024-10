LUGEJA KÜSIB | Mida teha, kui tööandja ei luba puhkusele minna?

Läksin tööle tänavu suvel ja olen töötanud juba kolm kuud. Kas mul on nüüd õigus korralist puhkust taotleda veel sel aastal? Oktoobris tahan sõita nädalaks välisreisile, aga töö juurest öeldi, et ma ei saa niipeagi puhkust, sest olen nii vähe töötanud. Palun selgitage, millised võimalused on seaduse järgi puhkust saada, kirjutab Maalehe lugeja.