Aasta põllumehe tiitel on andnud hea võimaluse tutvuda uute ja huvitavate inimestega – kõik on olnud väga tore. Juurde tuli avalikke esinemisi, sõnavõtte ja ürituste avamist, aga see ei olnud minu jaoks raske. Oma ettevõtluse kõrval olen juba aastaid pidanud rohumaaveisekasvatuse ja Liivimaa Lihaveise projektide tõttu esinema väga erineva rahva ees, nii farmerite üritustel kui ka poliitikakujundajate ja ametnike ees.