Triinu Soikmets: tulutõhusa teatrimaja saladus. Kõik ju teevad nii?

Nõustun temaga ja ei nõustu ka. Olles ka ise ligi paarikümne aasta jooksul vahelduva eduga saanud jala ukse vahele erinevates riigi rahastusega kultuuriasutustes, pean kurvastusega tõdema, et mitmes neist lohiseb mõisa köis ikka mõnuga ja seda peetakse normaalseks: kõik ju teevad nii. Rumal on see, kes ei taipa tööpäeva lõpus kolhoosiehituselt telliskive ühekaupa portfellis oma suvilakrundile tassida, nagu vanal heal ajal tehti. Mis ripakil, see ära, nii see meie riik kerkis eile ja kerkib täna.