Margus Mikomägi: Millise nipiga müüa 19. sajandi geniaalset luuletajat?

Film „Vari“ on tumemeelne. Seal on ametnike ja lehetoimetajate rumalust, kurja jälgimisühiskonda – oled teistmoodi, pannakse hullumajja –, palju laipu, verd, pori. On ka kurat, jumalat pole. Muidugi on filmis üks naturaalne seksistseen. Ilusad hobused on ka. Ma usun küll, et filmitegijad on väljamõeldud ajaloo ja krimiloo abil otsustanud näidata, milline on nüüdne Eesti.