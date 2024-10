Liis Kängsepp: minu kodus kehtib ka külalistele reegel, et telefoni söögilauas ei kasuta. Õhtu lõpuks on kõik rahul

Vaimse tervise kuu hakkab lõppema, nii et on viimane aeg mõelda sellele, kuidas tehnoloogia ja nutitelefonid seda mõjutavad. See, et liigne ekraani külge kleepumine on halb, pole enam kellelegi uudis. Ainult nutimaailmas elamine võib põhjustada unehäireid, ärevust, masendust. Ometi passime suure osa päevast telefoniekraani ja sama teevad lapsed.