Veronika Meriküll: miks põlatakse Eestis pensionäre nagu kärnaseid koeri?

Vahel tundub, et Eestis põlatakse eakaid nagu kärnaseid koeri, kellest võimalikult suure kaarega mööda minnakse. Tekib küsimus, kas elementaarne viisakus hakkab tõesti kaduma. Kas lapsevanemad enam isegi ei vaevu oma võsukestele õpetama, et vanemaid inimesi tuleb austada? Kas Eestist on saanud riik, kus vanuseline diskrimineerimine on muutunud täiesti loomulikuks?