Peakaplan Ago Lilleorg: minu kuuldes pole keegi öelnud, et kaplaneid pole vaja

Ago Lilleorg vastab küsimustele, kuidas saadakse kaplaniks, mida see amet sisaldab ning milliseid eeldusi selleks vaja on.

„Mitte kõik ei suuda endas leida balanssi ohvitseri- ja vaimulikukutse vahel,“ möönab Ago Lilleorg. „Struktuurne ja pragmaatiline mõtlemine, mis on nii omane kaitseväelane, pole alati iseloomulik kirikule. Samuti võib kaitsevägi vajada neid omadusi, mille poolest kirik on tugev ning minu meelest on siin suur võimalus mõlemal poolel üksteiselt õppida.“

„Ise tegevväes olles tundsin, et tahan sõdurite jaoks midagi enamat ära teha ning minust saigi esimene tegevkaplan. Ajal, mil elu viis korraks sellest ametist eemale, siis läks süda alati soojaks, kui nägin tänaval laigulises riides inimesi. Kaitseväelastel on roll, mida kellelgi teisel ei ole, nemad on lubanud kaitsta oma maad ja rahvast vajadusel elu hinnaga. See on minu jaoks midagi väga-väga erilist ning mul on suur motivatsioon kanda sedasama vormi ning innustada kaplaneid teenima kõige paremal viisil.“