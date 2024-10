LUGEJA KÜSIB | Mida teha, kui sugulased keelduvad pärimisinfot jagamast?

Minu hea sõber lubas, et pärandab mulle testamendiga oma väärtusliku akordioni, kuna olen ise ka pillimees ja mängin mitmel instrumendil. Sugulased me aga ei ole. Nüüd mõni aeg tagasi see mees suri. Kui küsisin lahkunu sugulastelt, kas testament on tehtud ja mis seal kirjas oli, siis mulle ei selgitatud midagi, sest olin neile võõras inimene. Kuidas ma saaksin teada, kas üldse tehti testament ja kas mulle pärandati akordion, kui sugulased keelduvad sellest rääkimast, uurib Maalehe lugeja.