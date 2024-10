Argo Ideon: turismimaks on tehtav. Kasvõi üks euro igalt ööbimiselt maist septembrini

Hotellipidajate skepsis on mõistetav olukorras, kus riik on äsja sisuliselt juba oma turismimaksu teinud, tõstes majutuse käibemaksumäära 9 protsendilt 13 peale. Pluss kõik need muud maksutõusud. Ent turismimaksu kehtestamise võimalus võiks mõjuda soodsalt omavalitsuste agarusele, et kohapeal turismiteenuseid arendada ja majutuse korraldamist toetada. Kaaluda igatahes võiks – kasvõi üks euro igalt ööbimiselt maikuust septembrini. Vaevalt see turistide voolu puhkekeskustes ahendab.