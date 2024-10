Ajalooliselt on kellakeeramine olnud vajalik energia kokkuhoiuks ehk päevavalguse maksimaalse ärakasutamise tarbeks. Praegu ma ei näe, et maailm ilma sellise „kokkuhoiuta“ enam hakkama ei saaks. Liiatigi on mitmed asjakohased uuringud sedastanud, et mingit reaalset kokkuhoidu tänapäeva säästlike valgustite tõttu enam ei saavutata. Näiteks suured piimatootjad on tõdenud, et olukord, kus aastas on üks ööpäev 23 tundi pikk ja üks 25 tundi, toob loomadele stressi ning põhjustab ettevõtjale selget majanduslikku kahju.