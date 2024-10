Tauno Vahter: kui palju rõvetseda on viisakas? Kindlasti on enam hakanud ropendama tüdrukud

Kirjutades on natuke kasu, kui saad aru, milliseid väljendeid või vandesõnu parajasti kasutatakse. Sellega muidugi enam ei üllata kedagi, et palju on jutu sisse tilkunud ingliskeelseid väljendeid. Need on suuresti välja vahetanud nõukogudeaegsed vene laenud, mida omakorda noored eriti ei tea ega kasuta. Väga huvitav alateema on ropendamine. Ütlen kohe ära, et ma eriti ei poolda juttu sellest, kuidas noored on hukas, sest eks nad on alati hukas olnud.