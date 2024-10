Moskvas läheb ümbernimetamisele Tallinna tänav

Tänavatele on kavas anda erinevate nõukogude tšekistide ja spioonidega seonduvad nimed. „Järgmise viie aasta jooksul on plaanis põlistada UNESCO töötaja sildi all Hispaanias ja Portugalis töötanud Juri Ševtšenko, Tuneesia KGB residentuuri ülema, endise SVR-i (Vene välisluureasutus – toim.) juhi Vadim Kirpitšenko nimed,“ kirjutab The Insider. Samuti Venemaa luuretegelaste Vjatšeslav Trubnikovi, Jevgeni Kimi ja Vladimir Lohhovi nimed. Mis nime võiks saada konkreetselt senine Tallinna tänav, seda väljaanne ei maini.