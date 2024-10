TEADUS | Eesti metsade juurdekasvu arvutatakse nüüd uue mudeliga

Puistu on metsaosa, mis on sarnaste tunnustega ning erineb kõrval asuvatest metsaosadest. Puistu rinnaspindala on kõikide seal kasvavate puude tüvede ristläbilõigete pindala summa. See näitaja on väga tugevas seoses puutüvede mahuga. Seetõttu saab selle mudeliga üsna kergesti prognoosida ka metsade tüvepuidu koguse ehk tagavara juurdekasvu.