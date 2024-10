HINNAVÕRDLUS | Vaata, palju eri töökodades rehvivahetus maksab

Samasugune olukord pidi valitsema ka teistes Rehvid Pluss töökodades üle Eesti. „Ka teises Tallinna töökojas on esimene vaba aeg rehvide vahetuseks on alles nädalavahetusel,“ teab ta rääkida. Veel hullem on olukord nende Tartu töökojas, kus rehvivahetuse aega on võimalik broneerida alles järgmise nädala teisipäevaks, Pärnus aga on ajad täis kuni selle nädala kolmapäevani.