Ivar Põllu: Riigil ei ole kohustust eraettevõtlust toetada. Ja meil ei ole kohustust sellega igavesti tegelda

Ma siis täpsustan, kumba Ivar Põllu tahaks: et rõhutataks tema muusikuteed Genialistides või pigem Tartu Uue Teatri loomist ja lavastamist? Ivar on mõnusalt eneseirooniline, öeldes, et otsustama peab nekroloogi kirjutaja või see, kes nekroloogi tellib! Ja kui ei tellita, siis nekroloogi pole.