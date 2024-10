Aastaid on kirutud seda, kuidas riik solgutab püsiva puudega inimesi iga teatud aja tagant ekspertiisi, et puude ulatust uuesti määrata. Jalutu peab tõestama, et jalgu pole tagasi kasvanud ja kurt seda, et häälte maailm on tema jaoks tabamatu. Vähe sellest, et see on alandav, tasub ka mõelda, kui palju raha kulub kogu sellele tööle, mille tulemuseks on juba tõestatu tõestamine.