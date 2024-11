„Ei oska mina neid suhteid hoida.“ Katrin Ruusi uus raamat räägib naiseks olemise piinadest

Katrin Ruusil tuli välja esimene raamat, novellikogu „Prügimaja Dionysos“. Ta on oma loomingu sündi kirjeldanud nii: „Kirjutamise juures on nii tore see, et ma võin teha mida tahes. Kirjandus annab vabaduse, ma ei pea vastutama! Justkui ... oled transis. Kirgastunud. Ma tunnen, et teen pattu, ma olen patustaja.“

