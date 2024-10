Rahvapõllumees on mahepiima tootja Martin Vallikivi Hiiumaalt

„Meil on siin meretagune koht ja Hiiumaa piimatööstus lõpetas oma tegevuse 2000. aastate alguses, nii saigi talupidajate suurimaks probleemiks see, kuhu oma toodang saata,“ selgitas Martin Vallikivi. Lisades, et siis leidsid paljud, et lihtsam on pidada lihaveiseid.

Tänavune rahvapõllumees on praegu Eestimaa suurim mahepiima tootja.

Ta ise on raskuste kiuste aastaid mahepiimakarja pidanud ja nüüd edestab loomade arvu osas isegi mandrimehi. Tänavune rahvapõllumees on praegu Eestimaa suurim mahepiima tootja, kuna tema karjas on 230 lüpsilehma, mandri mahekarjades on veidi üle 100 piimaveise.

Martin Vallikivi majandab Hiiumaal Taterma külas robotlüpsiga piimafarmis ja tegutseb majandusraskuste kiuste mahetootjana. Tema lüpsikarja mahepiima ja -juustu saab igaüks maitsta, kui ostab ÖKO Mo Saaremaa tooteid. Sest kogu Männaka OÜ piim läheb praamiga Saaremaa piimatööstusele, pere on ka Saaremaa piimaühistu liige.

„Me oleme ju saarlastega ühe kandi inimesed, saame hästi läbi, aga väike nöökimine käib ikka,“ märgib hiidlasest rahvapõllumees.

Maad kasutatakse tema ettevõttes 1000 ha, majandatakse peretaluna.

Mahetoetustega on mees rahul. Ta selgitab, et enamik nõuetest on põhjendatud ja neid pole keeruline täita.

„Piimalehmi on nüüd hakatud hoopis rohkem toetama, kui see varem oli,“ toob tootja esile. Lisades, et põhisissetuleku toetus ehk ühtne pindalatoetus läks küll väiksemaks, aga samas kasvasid toetused mahetootmisele, nii et kokkuvõttes tema küll toetuste suuruses ei kaotanud.

Probleemsena toob ta esile, et põllumehed saavad oma toodangu eest liiga vähe tasu. Ka mahepiima eest ei maksta korralikult, viimati sai ta vaid pool senti kilohinnale juurde.

Tänavusel Maalehe veebihääletusel võitis Martin Vallikivi ülekaalukalt rahvapõllumehe tiitli, pälvides 22% häältest. Kokku oli oma arvamuse avaldanud üle 3000 lugeja.