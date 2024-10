Komeet C/2023 A3: külaline 40 triljoni kilomeetri kauguselt, kes otsustas Eestistki läbi põigata

Kõik me oleme rändurid ilmaruumis. Kosmoselaev Maa viib oma kaheksa miljardit reisijat igal aastal 940 miljoni kilomeetri pikkusele tiirule ümber Päikese. See tavamõtlemisega raskesti hoomatav vahemaa on siiski tühine võrreldes sellega, mida on läbinud meid hiljuti külastanud komeet.