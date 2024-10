LUGEJA KÜSIB | Kas tööõnnetusega saab rohkem raha kui tavalise haiguslehe eest?

Kukkusin töökohal tööd tehes redelilt alla ja vigastasin jalga. Olin seetõttu mitu nädalat haige ja tööd teha ei saanud. Tööandja ütles, et tema ei soovi, et see juhtum tööõnnetusena kirja läheks. Arstile aga teatasin, et minuga juhtus töökohal õnnetus ja ta pani selle ka haiguslehele kirja. Kuidas saan kindlaks teha, kas minu haigus registreeriti tööõnnetusena või mitte, uurib Maalehe lugeja.