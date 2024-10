Aasta põllumees 2024 on teravilja- ja piimatootja Margo Klaasmägi Lääne-Virumaalt

Suudab piirkonna elu käima tõmmata

Tubli sportlasena on Margo Klaasmägi aastaid juhtinud ka kohalikku spordielu eri spordiliitude juhatustes, on tegev Laekvere jahiseltsis ja teistes kohalikes ühendustes.

„Margo Klaasmägi suudab kogu piirkonna elu käima tõmmata, ta ei aja taga ainult kõrgeid põllumajandustulemusi,“ tunnustas MESi juhatuse liige Meelis Annus. Näiteks on tänavune aasta põllumees aidanud Laekveres diislipunkti rajada, andes kohalikele elanikele võimaluse kütust tankida. Ka on tema eestvõttel asutatud Pandivere teraviljaühistu ümberkaudsete tootjate teravilja ja rapsi ladustamiseks ning müümiseks. Selle ühistegevuse tulemiks on Laekveresse kerkinud tänapäevase tehnoloogiaga viljakuivati.

Klaasmägi on seisnud kohaliku elu edendamise eest, olles aastaid ka endise Laekvere valla volikogu esimees. Hiljuti kritiseeris ta teravalt kohalike omavalitsuste volikogude tegevusi, et need ei tõstaks tänavu 1. oktoobriks põllumeeste maamaksu. Paraku igal pool see ei õnnestunud.