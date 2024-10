FOTOD | Rauast juurika kujuga Tapa vabadussammas vahetab välja jalgadeta Kalevipoja

Võidutööks tunnistati puumotiivi kandev monumendi ideekavand „Raudjuur“. Selle autorid on Henri Kopra ja Iiris Tähti Toom ehk Spatialist Studio OÜ.

„Raudjuur“ võlus žüriiliikmeid just puumotiiviga ning idee plastilisusega.

„Juurte mõte seostub kangusega, maa küljes olemine ja selle kaitsmine aga püsimajäämisega. Puumotiiv mõjub jõuliselt ning see on ka rahvusvaheliselt loetav sümbol.

Võrreldes teiste on tegu keskendunud ja kõige enam sissepoole vaatava tööga. Mõtte sügavus on sümpaatne – see sümboliseerib üle aegade kestvat võitlust ja see töö annab edasi järjepidevust,“ leidis žürii.

17 risti

„Raudjuur“ kujutab endast ladvata, ent tugevate juurtega puukujulist, kõrgustesse ulatuvat monumenti.

See on valatud roostevabast terasest ning pimedal ajal seestpoolt valgustatud nii, et väljast on näha kerge soe kuma.

Mälestusmärk on pooleks raiutud hingedepuu, mis tähistab vabaduse nimel hukkunute liiga vara katkenud eluteed.

Järgides vana Eesti traditsiooni, kus mälestusrongkäigul lõigati teele jäänud puudele ristid, on mälestusmärki lõigatud 17 risti, millest õhtul hõõguv valguskuma mälestab seitsetteist nii Tapalt pärit kui ka Tapal langenud hinge.

Võidutöö autorite Henri Kopra ja Iiris Tähti Toome kirjeldusel märgistab nende töö laiemalt ka Eesti sajanditepikkust võitlust vabaduse nimel.

Kujund seob endas paganliku mälestustalituse, metsa tähtsuse nii turva- kui ka puhkepaigana ning soomusrongide märgilise rolli Vabadussõja suunamisel kaasaegses võtmes.

„Võidutöö puhul on olulisim selle mitmetahulisus, see võib-olla ei ava ennast ega deklareeri tähendust kohe, ent on selle võrra meeldejäävam, mõtlemapanev, aegadeülene, sümboolne ja eestlaslik ning eestilik,“ kommenteeris pressiteates tulemust žürii liige, Tapa vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Valdo Helmelaid.

11 võistlustööd

Kokku laekus konkursile 11 võistlustööd, žürii hinnangul oli tase mitmekesine, ent oli ka tunda, et Vabadussõja võidu kujutamine on keeruline.