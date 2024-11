Oktoobri keskel vahetus Salvesti tegevjuht

Aal märkis, et viimase puhul on tegu kiirelt kasvava segmendiga ning ta näeb selles võimalust ja potentsiaali Salvestile.

„Salvest on võitnud mitmeid rahvusvahelisi hankeid ning ootel on järgmised võimalikud koostööprojektid, mis vajavad edukat realiseerimist. Kindlasti on fookuses ka koduturg, kuna see on ja jääb Salvesti põhituruks,“ sõnastas Aal oma peamised eesmärgid uues ametis.