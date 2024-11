Eestis saab lähisuhtevägivalla tõttu füüsiliselt vigastada tuhandeid naisi aastas ja pooled neist juhtumitest leiavad aset kodus, rääkis näitleja Henrik Kalmet „Kinoteatri õhtuse vööndi“ aastalõpu programmis. Kuid hinnanguliselt on see vaid 20% juhtumitest, mis avalikkuse ette jõuab. Ülejäänu on nähtamatu.