Teeme halloween’ist oma Eesti püha! Jookseme hingesanti!

„Millal hälloviin tuleb?“ küsis mu viieaastane juba mitu nädalat tagasi. Jaa – vaadake nüüd minu kui harimata matsist ema otsa, kes pole oma lasteaialastele rääkinud, et halloween on kahetsemisväärne väljamaa komme ja õige eestlane ootab kommikerjamisega ikka mardipäevani. Tõsi, ma ei tulnud tõesti selle peale, et oma lastele mardi- ja kadripäevast rääkida. Sest … need pühad ei ole ka minu jaoks enam elusad.