Tiina Laanem: proovime lastele ärevust mitte sisse õpetada

Kõik ägavad mingit laadi vaimse koorma all. Asi on läinud isegi niikaugele, et vaimselt stabiilne olek näib miskipärast kahtlane. Kas minuga on ikka kõik korras, kui ma hetkel millegi tõttu ei kannata, küsib mõni nooruk vaimse tervise spetsialisti käest. Ähmane ärevus pesitseb kuklas ja see manitseb, et tuleks ikkagi igaks juhuks valvel olla. Sest mine sa tea?!