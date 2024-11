„Kelle huve see otsus teenib?“ Hundijaht peatati, jahimehed on olukorrast hämmeldunud

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk sõnul ootab kohus selle aja jooksul poolte argumente, et otsustada, kas esialgset õiguskaitset pikendada kuni hundijahi hooaja lõpuni, 28. veebruarini.

Alljärgnevalt avaldab Maaleht täismahus Eesti jahimeeste seltsi kommentaari jahi peatamise otsuse kohta.

Toetame elurikkust

5. november tõi ootamatu uudise, hundijaht on peatatud kuni 4. detsembrini. Kelle huve teenib see otsus ja mis saab edasi, on raske öelda.

Jahimehed on kaugel sellest, et nõuda kõikide huntide ja teiste kiskjate loodusest eemaldamist. Toetame igati elurikkust ja ka oma tegevusega, jahipidamisega, püüame loodusliku tasakaalu poole. Teejuhtideks sellel teel on teadus ja uuringud. Samuti suurkiskjate ohjamiskava ja erinevate huvigruppide kokkulepped.

Nii teadusuuringud, seireandmed kui ka kehtiv ohjamiskava on tehtud parima võimaliku teadmisepagasi ja päris elust kogutud andmete põhjal. Kõik need uuringud ja seireandmed näitavad, et hundil läheb praegu hästi. Samas on looduses kõik seotud ja ohjamiskava maksimaalsest lubatud karjade arvust oluliselt kõrgem arvukus on hakanud mõjutama teisi ulukeid, kes on huntidele toidubaasiks. Metskitsede arvukus on järsult langenud, samuti põtrade oma.

Kas teadus enam ei loe?

EJS-i veebitoimetus saab viimasel ajal iga päev teavet ja võigast fotomaterjali huntide poolt murtud lemmik- ja koduloomadest. Murdmised ei ole kuskil kaugete laante varjus, vaid kodumajapidamiste hoovis. Seda pole sellisel hulgal varem olnud.

Lambakasvatusega kursis olevad inimesed teavad rääkida, et kui kuskil lammaste murdmised vähenevad, siis sellepärast, et seal erinevatel põhjustel lambaid enam ei ole või on nende arv oluliselt vähenenud.