Argo Ideon: ise võiks taibata, kui autojuhtimine enam hästi ei suju

Tänane Maaleht kirjutab, et eakad autojuhid on sel aastal põhjustanud 150 inimkannatanuga liiklusõnnetust. „Mõnelgi puhul on politseil olnud alust kahtlustada, et juhi tervislik seisund ei vastanud tegelikult nõuetele, kuigi paberid olid korras.“