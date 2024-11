Pärnumaal tungisid hundid lauta ja sõid ära äsja sündinud vasika

„Kuskil kaks kuud on möödas sellest, kui loomad pole ühtegi kaamerasse end jätnud. Nüüd aga varahommikul mulle helistati, et lüpsiloomade hoones on käidud ja murtud üks äsja sündinud vasikas. Seal on poegivad mullikad ka, nii-öelda lõpptiined loomad. Mullikas oligi öösel poeginud, vasikas oli pintslisse pandud ja mullikal endal on ka saba katki tõmmatud. Piltide pealt on ka näha, et kõik on jube laiali aetud, seega tundub, et on möll käinud,“ selgitas mees.