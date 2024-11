Koju trügivatelt müügimeestelt ostetakse hirmkalleid kodumasinaid. Tarbijakaitse: „Pole mõtet piinlikkustunde pärast maksta“

Ajad, mil agressiivsed müügiagendid määrisid koduesitlustel pähe 30 000 krooni maksvaid tolmuimejaid, pole läbi. Lihtsalt tootevalik on muutunud mitmekesisemaks: nt robottolmuimejad, aurupuhastid ja aknapesurobotid, ning hinnad on eurodes. Tarbijakaitse selgitab, milliseid võtteid müügimehed kasutavad ja kuidas nendest tehingutest taganeda saab. Isegi siis, kui müüja väidab, et see on võimatu.