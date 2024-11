PANE TÄHELE | Vaestele peredele antakse kodutoetust

Riik on eraldanud kodutoetuseks ligi 2,6 mln eurot, taotlusi võtab vastu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS). Taotlusi saab esitada kuni 21. novembrini 2024.

Toetust saavad taotleda pered, kellel pole oma kodu või olemasolev eluase ei vasta tänapäevastele elamistingimustele, näiteks puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem, pesuruumid on amortiseerunud, katus ei pea vett või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on tuleohtlikud.

Suurim toetussumma vooru kohta on 10 000 eurot. Ühele perele antakse kodutoetust kuni kaks korda. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.