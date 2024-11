Viimasel ajal on sagenenud teated hundirünnakutest kariloomadele ja mitmete teiste kiskjate hulkumisest inimeste läheduses. Osa inimesi soovib seetõttu, et neid loomi rohkem kütitaks, teised jälle on sellele kardinaalselt vastu. Küsime Maalehe lugejatelt, mida arvate teie, kas suurkiskjaid tuleks Eestis rohkem küttida?