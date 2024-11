Lemmi Kann: kliimaministeerium sogab jäätmereformi hinna asjus vett

Kuvandit, et prügimajandus on otseses ja ka ülekantud tähenduses haisev ja läbipaistmatu äri, on kultiveeritud aastakümneid nii Eestis kui ka teisel pool ookeani. Sedapuhku ajab vett sogaseks instants, mis peaks hea seisma valdkonnas toimuva selguse ja läbipaistvuse eest – kliimaministeerium.