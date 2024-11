FOTOD | Saarmas on lõbus loom! Tuntud loodusfotograafide imelised klõpsud aasta loomast

Aasta looma näituse toimumine on kujunenud Ülemiste keskuses uueks traditsiooniks, sest aasta loomi tutvustatakse külastajatele juba kolmandat korda. Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm sõnas, et näituse peamine eesmärk on külastajatele tutvustada ümbritsevat keskkonda, inspireerides neid loodusega lähedasemaks saama. „Põnevaid teaduslikke fakte saarma kohta jagub näitusel küllaga - nii saab igaüks lähemalt tundma seda armsat looma. Hästi tähtis on aga eelkõige näituselt kaasa võtta teadmine, et vetehundi püsimajäämine on suuresti meie endi kätes,“ lausus Nõmm.