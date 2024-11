Järva vallavanem: tuuleparkide arendajad üritavad avalikkust eksitada

Maalehes ilmus 7.11.2024 artikkel, milles tuuleparkide arendajad süüdistavad omavalitsusi, et viimased soovivad koostöölepingute sõlmimisega raha välja pressida. Kahetsusväärne on asjaolu, et tuuleparkide arendajate katuseorganisatsioon, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, on oma pöördumises nii avalikkust kui ka kliimaministeeriumi eksitanud ning leian, et tuuleparkide arendajatel tuleb nüüd veelgi enam pingutada, et võita tagasi kogukondade usaldus.