Psühhotriller, mis väärib rahvusvahelist lendu

Iseenesest on keeruline määratleda psühhotrillerit kui krimikirjanduse stiili, aga siiski... Liikumine toimub ajas – enne ja nüüd –, oma lugu räägivad kaks-kolm-neli inimest, kel on juhtunust erinev arusaam; politseinikud või detektiivid, kui üldse, on vaid kõrvaltegelased; minevik on tuleviku seeme ja lõppeks pole tõde kaugeltki selline, nagu pealtnäha paistab.