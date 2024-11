Jaanus Karilaid astub Haapsalu linnavolikogu esimehe kohalt tagasi

„Uus ametikoht kohustab tegema senisest rohkem tööd kogu piirkonnas,“ ütleb Karilaid oma teates. Ta rõhutab, et on alates 2009 aastat teinud pikka ja sisukat koostööd nii Urmas Suklese juhitud Reformierakonnaga kui tema valimisliidu Hariga.

„Tänaseks on keskvalitsus jätnud omavalitsused unarusse. Rahalised vahendid ja tegeliku elu vajadused on karjuvas vastuolus. Lisaks on taustal maksukaos keset pikka majanduslangust. Seda kõike ei saa täna parandada ainult linna juhtimise muutmisega ja seletustega, kuidas kohalikke probleeme paremini lahendada,“ sõnab Karilaid.